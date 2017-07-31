Дайджест

В красноярской тайге нашли пропавшую девочку

31 июль 2017 (13:27)

Потерявшаяся в тайге Красноярского края девочка была найдена живой после того, как почти семь дней блуждала по лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, 14-летнюю школьницу обнаружили в 16 километрах от поселка Чиндат в Тюхтетском районе. За ребенком послали вертолет, который должен доставить ее в больницу краевого центра. Как уточняет «7 канал Красноярск», подросток очень истощен.

Она потерялась в понедельник, 24 июля. Вместе с матерью и старшими сестрами она отправилась в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась. После этого ее мать обратилась в полицию.

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