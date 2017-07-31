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С начала года в Свердловской области взыскали 237 млн руб. долгов по зарплате

31 июль 2017 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. За полгода по предписаниям Госинспекции труда Свердловской области возместили 237 млн руб. задолженности по зарплате перед 7 тыс сотрудников. Об этом рассказали представители ведомства на публичном обсуждении доклада по правоприменительной практике Государственной инспекции труда в Свердловской области за II квартал 2017 года.

В том числе за июнь 2017 года было взыскано 35 млн руб.

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