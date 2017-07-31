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В Екатеринбурге демонтируют незаконную рекламную конструкцию на «Втором доме Советов»
31 июль 2017 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования министерства по управлению госимущества Свердловской области (МУГИСО) к ИП Валеку М. о принудительном демонтаже незаконной рекламы в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о сносе конструкции с памятника федерального значения «Второй Дом Советов» по адресу: ул. 8 Марта, 2/ул. Володарского, 6.
Таким образом, суд обязал ответчика в течение 140 дней с момента вступления решения в законную силу полностью освободить ОКН от незаконного рекламного носителя, а в случае — невыполнения данной обязанности — выплатить в пользу МУГИСО судебную неустойку в размере 100 тыс. руб.
Также Арбитражным судом Уральского округа подтверждена законность судебных актов нижестоящих инстанций о правомерности отказа МУГИСО в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: ул. Куйбышева, 57 ИП Залерцевой О. В.
Речь идет о сносе конструкции с памятника федерального значения «Второй Дом Советов» по адресу: ул. 8 Марта, 2/ул. Володарского, 6.
Таким образом, суд обязал ответчика в течение 140 дней с момента вступления решения в законную силу полностью освободить ОКН от незаконного рекламного носителя, а в случае — невыполнения данной обязанности — выплатить в пользу МУГИСО судебную неустойку в размере 100 тыс. руб.
Также Арбитражным судом Уральского округа подтверждена законность судебных актов нижестоящих инстанций о правомерности отказа МУГИСО в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: ул. Куйбышева, 57 ИП Залерцевой О. В.
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