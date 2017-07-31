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Челябинское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков 23 компании

УрБК, Челябинск, 31.07.2017. В I полугодии 2017 года в Челябинское УФАС поступило свыше 100 обращений от заказчиков о включении победителей закупок, не подписавших или не исполнивших контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По результатам рассмотрения поступивших обращений 20 хозяйствующих субъектов и 3 индивидуальных предпринимателя, участвовавших в государственных и муниципальных закупках, внесены в РНП сроком на 2 года.



При этом по отдельным компаниям (ООО «Медтехника», ООО «ССТ Недвижимость», «Синтез-ПК», ООО «ДЛП РК») поступало по несколько обращений, и поэтому фактически антимонопольный орган вынес более 80 решений о включении в РНП.



Наибольшее количество недобросовестных поставщиков — 7 компаний, участвовали в закупках в медицинской сфере. Практически во всех случаях заказчик был вынужден расторгать контракт в одностороннем порядке в связи с существенными нарушениями его условий победившей в закупке компанией.



По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, компания может попасть в РНП в случае отказа от подписания контракта или нарушения условий его исполнения. В связи с законодательно предусмотренной ответственностью за данные действия участникам закупок нужно заранее просчитывать свои финансовые возможности и потенциальные риски, чтобы не попасть в «черный» список поставщиков.

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