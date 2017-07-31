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Стоимость квартиры с видом на водоем в Екатеринбурге на 18% выше среднестатистической

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Стоимость жилья, из которого открывается красивый вид на реку, озеро или пруд в Екатеринбурге в среднем на 18% выше, чем цена обычной средней квартиры. Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.



В Екатеринбурге владельцы таких квартир чаще всего отмечают вид на реку Исеть, Верх-Исетское водохранилище, озёра и Нижне-Исетский пруд.



«По данным N1.RU, средняя цена квартиры на вторичном рынке с красивым видом из окна — 4,6 млн руб., а цена обычной на 18% меньше — 3,89 млн руб. При этом площадь квартир с видом на водоём в среднем больше обычных на 7 кв. м. или 12%, а средняя стоимость «квадрата» такого жилья 72,8 тыс. руб. Общая средняя стоимость «квадрата» в Екатеринбурге на «вторичке», по данным на июль, 70,1 тыс. руб.», — говорится в исследовании.

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