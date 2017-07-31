Новости дня

На ММК завершился конкурс проектов по применению средств бизнес-аналитики «Новый взгляд»

УрБК, Магнитогорск, 31.07.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги конкурса проектов по применению средств бизнес-аналитики «Новый взгляд» с использованием программного обеспечения Tableau. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Tableau — сервис визуализации и обработки данных, который предоставляет инструменты для сегментации и группировки данных, прогнозной аналитики с использованием мощных статистических технологий, реализации сложных расчетов (визуальный редактор формул позволяет легко усилить анализ произвольными расчетами и выполнять сложные манипуляции с данными при помощи коротких выражений). Причем провести анализ и уточнить данные можно быстро и удобно прямо с экрана планшета или мобильного телефона в любой точке мира за счет представления материалов как в desktop‑приложении, так и в интернет-браузерах», — говорится в сообщении.



В дирекции по экономике ММК уделяется большое внимание качеству представления аналитических материалов, визуализации и доступности восприятия документов. Поэтому было решено провести конкурс проектов по применению средств бизнес-аналитики «Новый взгляд» с использованием ПО Tableau, которое хорошо себя зарекомендовало и планируется к использованию во всех подразделениях комбината и обществах Группы ММК. В числе главных задач конкурса — стимулирование сотрудников дирекции по экономике к поиску новых, нестандартных решений по представлению результатов своей работы; а также общее развитие навыков работы сотрудников с современными IT-продуктами.



«Для участия в конкурсе каждое структурное подразделение дирекции в течение июня и июля готовило один или несколько проектов в ПО Tableu. Проект мог по-новому представлять текущие аналитические материалы (сложные справки, небольшие пакеты взаимосвязанных документов), являться предложением (примером) по расширению аналитик или поиску «узких» мест в бизнес-процессах. В ходе конкурса комиссия, в которую вошли руководители дирекции, рассматривала поступившие проекты и оценивала новизну и техническое исполнение проектов. Всего на конкурс было представлено семь работ, три из которых были признаны лучшими и отмечены денежными призами. Это проект Юрия Дроздова и Надежды Гаврилиной, посвященный анализу остатков металлопродукции на складах временного хранения; Ильи Нечаева и Владислава Ижевского, комплексно представляющий сравнительный анализ Группы ММК с Группами Северстали и НЛМК; а также Ирины Космаровой, визуализирующий взаимоотношения ММК с покупателями металлопродукции. Остальные участники заслужили благодарность руководителей дирекции и поощрительные призы», — сообщили на ММК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: