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Специалисты ФСК ЕЭС повысили надежность передачи электроэнергии от Воткинской ГЭС

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Специалисты ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отремонтировали линию 500 кВ между Воткинской ГЭС и подстанцией «Емелино».



Как сообщает пресс-служба компании, работы направлены на повышение надежности выдачи мощности гидроэлектростанции и электроснабжения промышленных объектов Свердловской области и Пермского края.



«Работы велись в труднодоступной местности и на болотистом грунте. Энергетики заменили на линии электропередачи 40 оттяжек, вырубили 36 деревьев, угрожающих падением на провода. В 2017 году запланирована замена 270 дефектных оттяжек на опорах линий электропередачи Свердловской области», — говорится в сообщении.



Линия электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Емелино» протяженностью 340 км работает с 1962 года.

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