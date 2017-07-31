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За год растворимый кофе в Екатеринбурге подорожал на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В июне 2017 года средняя розничная цена 1 кг растворимого кофе в Екатеринбурге достигла 2 тыс. 346,63 руб. За год она выросла на 3,7%, следует из базы данных ЕМИСС.



По Свердловской области растворимый кофе за год подорожал на 2,5%, до 2 тыс. 667,7 руб. в июне 2017 года. В целом по России — на 4,5%, до 2 тыс. 375,9 руб.



Средняя по России цена на 1 кг натурального кофе в зернах или молотого в июне 2017 года составила 1 тыс. 010,1 руб. (рост на 2,75% в годовом выражении). По Свердловской области показатель оказался в 1,4 раза больше (1 тыс. 428,5 руб.), по Екатеринбургу — в 1,8 раза (1 тыс. 789,8 руб.).

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