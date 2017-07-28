Кризис

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 9%

Совет директоров Банка России на заседании 28 июля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — сообщает регулятор.



Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

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