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Свердловчанина приговорили к исправительным работам за фиктивное руководство юрлицом

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Жителя Свердловской области прuговорили к исправительным работам за предоставление своих документов для регистрации организации на подставное лицо. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области.



«Безработный гражданин разместил в интернете объявление о поиске работы. К нему обратился пользователь интернета с предложением создать на имя безработного юридическое лицо за определенное вознаграждение. Предложение безработного устроило, и он, получив необходимые документы, зарегистрировал предприятие на свое имя, не имея намерений заниматься этим бизнесом, управлять компанией и быть ее руководителем», — рассказали в ведомстве.



Данное нарушение попадает под действие части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице». В связи с этим суд признал мужчину виновным.



Стоит отметить, что согласно УК РФ, преступлением не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.



Всего в этом году по материалам проверок налоговых органов возбуждено 31 уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. При этом по двум из них суды уже вынесли обвинительные приговоры в июле 2017.



Также ответственность ожидает и граждан, которые занимаются поиском подставных лиц. В результате совместной работы налоговиков и правоохранительных органов уже возбуждено 3 уголовных дела по статье 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц».



Управление ФНС России по Свердловской области предостерегает жителей региона не передавать свои документы для регистрации номинальных структур, поскольку в дальнейшем «легкий» заработок может обернуться исправительными работами.

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