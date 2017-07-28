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НБКИ: За прошедший год средний срок ипотеки в Челябинской области вырос до 13,9 лет
28 июль 2017 (17:54)
УрБК, Челябинск, 28.07.2017. На начало июля 2017 года средний срок ипотечного займа в Челябинской области достиг 13,9 лет, увеличившись за год на 4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России по состоянию на 1 июля 2017 года самые большие показатели среднего срока ипотечного кредита отмечены в возрастных группах заемщиков до 30 лет. Так, для самых молодых граждан моложе 25 лет и от 25 до 29 лет этот показатель составил 16,1 лет.
Что касается заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет, то они берут ипотечные кредиты в среднем на 16,0 лет (рост за год — 0,5 лет). Таким образом, заемщики наиболее трудоспособного возраста (до 40 лет) берут самые «длинные» кредиты.
Также высокую динамику роста среднего срока кредита показала возрастная категория от 40 до 49 лет (+0,5 года). На начало июля года срок ипотечного кредита для граждан этого возраста составил 14,5 лет.
Всего по России по состоянию на 1 июля 2017 года самые большие показатели среднего срока ипотечного кредита отмечены в возрастных группах заемщиков до 30 лет. Так, для самых молодых граждан моложе 25 лет и от 25 до 29 лет этот показатель составил 16,1 лет.
Что касается заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет, то они берут ипотечные кредиты в среднем на 16,0 лет (рост за год — 0,5 лет). Таким образом, заемщики наиболее трудоспособного возраста (до 40 лет) берут самые «длинные» кредиты.
Также высокую динамику роста среднего срока кредита показала возрастная категория от 40 до 49 лет (+0,5 года). На начало июля года срок ипотечного кредита для граждан этого возраста составил 14,5 лет.
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