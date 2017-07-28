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Свердловский Роспотребнадзор на 30 дней приостановил деятельность свинофермы «Талицкое»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Специалисты свердловского Роспотребнадзора на 30 дней приостановили деятельность по осуществлению медицинских осмотров ЗАО «Талицкое», занимающегося разведением свиней, сообщает пресс-служба надзорного органа.



Установлено, что на транспортном участке ЗАО «Талицкое» осуществляется предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей без лицензии на осуществление этого вида деятельности, хотя ее наличие предусмотрено пунктом 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».



Также по результатам проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в деятельности предприятия нарушения требований к дезинфекции и условиям хранения пищевой продукции, а также случаи несвоевременной уборки помещений. Кроме этого, у общества отсутствовали сопроводительные документы на пищевую продукцию и нарушались требования к ее маркировке.



Решением Талицкого районного суда деятельность предприятия по проведению медицинских осмотров приостановили на 30 суток.

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