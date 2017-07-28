Новости дня
Свердловский Роспотребнадзор на 30 дней приостановил деятельность свинофермы «Талицкое»
28 июль 2017 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Специалисты свердловского Роспотребнадзора на 30 дней приостановили деятельность по осуществлению медицинских осмотров ЗАО «Талицкое», занимающегося разведением свиней, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что на транспортном участке ЗАО «Талицкое» осуществляется предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей без лицензии на осуществление этого вида деятельности, хотя ее наличие предусмотрено пунктом 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Также по результатам проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в деятельности предприятия нарушения требований к дезинфекции и условиям хранения пищевой продукции, а также случаи несвоевременной уборки помещений. Кроме этого, у общества отсутствовали сопроводительные документы на пищевую продукцию и нарушались требования к ее маркировке.
Решением Талицкого районного суда деятельность предприятия по проведению медицинских осмотров приостановили на 30 суток.
Установлено, что на транспортном участке ЗАО «Талицкое» осуществляется предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей без лицензии на осуществление этого вида деятельности, хотя ее наличие предусмотрено пунктом 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Также по результатам проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в деятельности предприятия нарушения требований к дезинфекции и условиям хранения пищевой продукции, а также случаи несвоевременной уборки помещений. Кроме этого, у общества отсутствовали сопроводительные документы на пищевую продукцию и нарушались требования к ее маркировке.
Решением Талицкого районного суда деятельность предприятия по проведению медицинских осмотров приостановили на 30 суток.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Камышлове завод «К-777» осуществлял медицинскую деятельность без лицензии
- Деятельность складских помещений на Овощебазе № 4 приостановлена на 90 дней
- ОАО «Авиакомпания Ютэйр» проводило медицинские осмотры работников без соответствующей лицензии
- Судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность складов на Овощебазе № 4
- Работа складов на Овощебазе № 4 приостановлена на 90 дней
Loading...