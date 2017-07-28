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Свердловский Роспотребнадзор на 30 дней приостановил деятельность свинофермы «Талицкое»

28 июль 2017 (17:12)

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Специалисты свердловского Роспотребнадзора на 30 дней приостановили деятельность по осуществлению медицинских осмотров ЗАО «Талицкое», занимающегося разведением свиней, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что на транспортном участке ЗАО «Талицкое» осуществляется предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей без лицензии на осуществление этого вида деятельности, хотя ее наличие предусмотрено пунктом 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Также по результатам проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в деятельности предприятия нарушения требований к дезинфекции и условиям хранения пищевой продукции, а также случаи несвоевременной уборки помещений. Кроме этого, у общества отсутствовали сопроводительные документы на пищевую продукцию и нарушались требования к ее маркировке.

Решением Талицкого районного суда деятельность предприятия по проведению медицинских осмотров приостановили на 30 суток.

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