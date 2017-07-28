Дайджест
В Болгарии загорелся туристический автобус
28 июль 2017 (16:53)
Автобус, в котором находились десять российских туристов, загорелся утром в пятницу, 28 июля, неподалеку от болгарского города Бургас. Об этом сообщается на сайте МВД страны.
Как отмечается, автобус загорелся на трассе Бургас — Черноморец. Сведения о пожаре поступили в 07:20 по местному времени (совпадает с мск).
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, туристы были отправлены в аэропорт на другом автобусе. Пострадавших в результате инцидента нет.
Причиной возгорания может быть техническая неисправность транспортного средства.
Как отмечается, автобус загорелся на трассе Бургас — Черноморец. Сведения о пожаре поступили в 07:20 по местному времени (совпадает с мск).
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, туристы были отправлены в аэропорт на другом автобусе. Пострадавших в результате инцидента нет.
Причиной возгорания может быть техническая неисправность транспортного средства.
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