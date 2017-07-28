Дайджест
Украина раскритиковала слова посла Италии о Крыме
28 июль 2017 (16:52)
Украинский МИД раскритиковал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает издание «Новое время».
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима.
«Рагальини подчеркнул, что «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе», забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — сказал дипломат.
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что заявления посла не соответствуют позиции Рима.
«Рагальини подчеркнул, что «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе», забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — сказал дипломат.
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