Дайджест
Россияне в 2017 году стали чаще жениться
28 июль 2017 (16:50)
В России число браков за период с января по май 2017 года выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В 2016 году за этот период было зарегистрировано 275,4 тыс. браков, а в 2017 году — 298,9 тыс. При этом число разводом практически не изменилось: 246,6 тыс. против 247,7 тыс.
Кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин связал такую тенденцию с падением покупательной способности россиян, добавив, что выживать в браке стало «выгоднее, полезнее и удобнее».
В 2016 году за этот период было зарегистрировано 275,4 тыс. браков, а в 2017 году — 298,9 тыс. При этом число разводом практически не изменилось: 246,6 тыс. против 247,7 тыс.
Кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин связал такую тенденцию с падением покупательной способности россиян, добавив, что выживать в браке стало «выгоднее, полезнее и удобнее».
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