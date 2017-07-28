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Доля россиян, совершающих онлайн-покупки, выросла до 54%
28 июль 2017 (16:49)
УрБК, Москва, 28.07.2017. Доля жителей России, совершающих покупки в интернете, по итогам 2016 года выросла до 54%. Об этом сообщает RNS cj говорится в ежегодном исследовании MasterIndex от Mastercard.
«В ходе исследования был также отмечен стабильный рост приобретения товаров и услуг онлайн — 54% респондентов за год совершали покупки в Сети, что на 74% выше того же показателя в 2015 году. Это преимущественно связано с увеличением числа интернет-покупок в категориях «одежда и обувь» (30%, что на 76% больше относительно 2015 года) и «электроника и бытовая техника» (16% — показатель вырос на 78% с 2015 года)», — говорится в исследовании.
Чаще всего жители России в интернете оплачивают картой покупку одежды и обуви — 47%, электроники и бытовой техники — 24%, парфюмерии и косметики — 20% опрошенных.
При этом о возможности бесконтактной оплаты осведомлены 60% респондентов. Среди них наиболее известным устройством, позволяющим совершать бесконтактные платежи, стал мобильный телефон — 66%, банковские карты — 47% и наручные часы — 12%.
«В ходе исследования был также отмечен стабильный рост приобретения товаров и услуг онлайн — 54% респондентов за год совершали покупки в Сети, что на 74% выше того же показателя в 2015 году. Это преимущественно связано с увеличением числа интернет-покупок в категориях «одежда и обувь» (30%, что на 76% больше относительно 2015 года) и «электроника и бытовая техника» (16% — показатель вырос на 78% с 2015 года)», — говорится в исследовании.
Чаще всего жители России в интернете оплачивают картой покупку одежды и обуви — 47%, электроники и бытовой техники — 24%, парфюмерии и косметики — 20% опрошенных.
При этом о возможности бесконтактной оплаты осведомлены 60% респондентов. Среди них наиболее известным устройством, позволяющим совершать бесконтактные платежи, стал мобильный телефон — 66%, банковские карты — 47% и наручные часы — 12%.
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