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НБКИ: Средний срок ипотеки в Свердловской области достиг 15,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. За прошедший год средний срок ипотечного кредита в Свердловской области вырос на 6 месяцев и достиг 15,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России по состоянию на 1 июля 2017 года самые большие показатели среднего срока ипотечного кредита отмечены в возрастных группах заемщиков до 30 лет. Так, для самых молодых граждан моложе 25 лет и от 25 до 29 лет этот показатель составил 16,1 лет.



Что касается заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет, то они берут ипотечные кредиты в среднем на 16,0 лет (рост за год — 0,5 лет). Таким образом, заемщики наиболее трудоспособного возраста (до 40 лет) берут самые «длинные» кредиты.



Также высокую динамику роста среднего срока кредита показала возрастная категория от 40 до 49 лет (+0,5 года). На начало июля года срок ипотечного кредита для граждан этого возраста составил 14,5 лет.

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