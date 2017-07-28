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ЮУТПП готовится к проведению второго Узбекско-Российского бизнес-форума
28 июль 2017 (16:15)
УрБК, Челябинск, 28.07.2017. При участии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) был разработан проект программы второго Узбекско-Российского бизнес-форума. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
«II Узбекско-Российский бизнес-форум состоится 26 сентября в Ташкенте. Инициатором его ежегодного проведения выступил президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, возглавивший в июне 2016 года Российско-Узбекский деловой совет. Результаты первого форума подтвердили целесообразность данной инициативы: в рамках мероприятия состоялось порядка 100 двусторонних встреч и переговоров предпринимателей, подписан ряд соглашений о сотрудничестве», — говорится в сообщении.
В этом году Узбекско-Российский бизнес-форум пройдет под названием «Новые горизонты сотрудничества». В программе форума запланировано проведение пленарного заседания с участием представителей органов власти двух стран, круглых столов по трем тематическим сессиям, биржи контактов российских и узбекских предпринимателей, а также посещение промышленных предприятий республики.
К участию в форуме приглашены представители Министерства иностранных дел РФ, Минэкономразвития, АО «Российский экспортный центр», ТПП РФ, главы российских регионов.
«II Узбекско-Российский бизнес-форум состоится 26 сентября в Ташкенте. Инициатором его ежегодного проведения выступил президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, возглавивший в июне 2016 года Российско-Узбекский деловой совет. Результаты первого форума подтвердили целесообразность данной инициативы: в рамках мероприятия состоялось порядка 100 двусторонних встреч и переговоров предпринимателей, подписан ряд соглашений о сотрудничестве», — говорится в сообщении.
В этом году Узбекско-Российский бизнес-форум пройдет под названием «Новые горизонты сотрудничества». В программе форума запланировано проведение пленарного заседания с участием представителей органов власти двух стран, круглых столов по трем тематическим сессиям, биржи контактов российских и узбекских предпринимателей, а также посещение промышленных предприятий республики.
К участию в форуме приглашены представители Министерства иностранных дел РФ, Минэкономразвития, АО «Российский экспортный центр», ТПП РФ, главы российских регионов.
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