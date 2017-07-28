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Официальный курс долл. США вырос на 13 коп., евро — на 3 коп.
28 июль 2017 (15:50)
УрБК, Москва, 28.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июля. Курс долл. США вырос на 13,34 коп., до 59,54 руб. Курс евро — на 3,73 коп., до 69,67 руб.
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