Кризис
За полгода свердловский Россельхознадзор изъял и уничтожил 35 тонн санкционной продукции
28 июль 2017 (15:45)
В I полугодии 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 35 т санкционных товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте минэкономики региона.
Отмечается, что санкционную продукцию обнаружили и изъяли в результате 70 рейдов на плодовоовощных и продовольственных базах, а также сельскохозяйственных рынках области. Кроме этого, сотрудники Управления задержали 200 т продовольствия, которое находилось в обороте с нарушениями требований законодательства РФ.
Всего за полгода специалисты надзорной службы проверили 600 тыс. т пищевых продуктов, досмотрели 70 тыс. голов животных, обследовали 50 тыс. гектаров земли сельхозназначения.
Отмечается, что санкционную продукцию обнаружили и изъяли в результате 70 рейдов на плодовоовощных и продовольственных базах, а также сельскохозяйственных рынках области. Кроме этого, сотрудники Управления задержали 200 т продовольствия, которое находилось в обороте с нарушениями требований законодательства РФ.
Всего за полгода специалисты надзорной службы проверили 600 тыс. т пищевых продуктов, досмотрели 70 тыс. голов животных, обследовали 50 тыс. гектаров земли сельхозназначения.
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