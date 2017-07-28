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За полгода свердловский Россельхознадзор изъял и уничтожил 35 тонн санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. В I полугодии 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 35 т санкционных товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте минэкономики региона.



Отмечается, что санкционную продукцию обнаружили и изъяли в результате 70 рейдов на плодовоовощных и продовольственных базах, а также сельскохозяйственных рынках области. Кроме этого, сотрудники Управления задержали 200 т продовольствия, которое находилось в обороте с нарушениями требований законодательства РФ.



Всего за полгода специалисты надзорной службы проверили 600 тыс. т пищевых продуктов, досмотрели 70 тыс. голов животных, обследовали 50 тыс. гектаров земли сельхозназначения.

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