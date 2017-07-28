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УБРиР запустил вклад «Надежный» для клиентов проблемных банков

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал новый вклад «Надежный» с повышенной ставкой, благодаря которому клиенты проблемных банков смогут сохранить и приумножить свои накопления. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Вклад «Надежный» — хороший повод начать сотрудничество с УБРиР. Процентная ставка по вкладу — до 8% годовых. Получить доход клиент может уже через 30 дней, при этом способ выплаты процентов он выбирает сам: либо зачисление средств на счет по вкладу с возможностью снятия капитализированных процентов, либо перечисление на карточный счет клиента», — говорится в сообщении.



Вклад можно открыть на срок 210 дней от 10 тыс. руб. в отделении банка.

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