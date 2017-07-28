Квартиры в малых городах за год подешевели на 5%

Жилье в малых городах Свердловской области продолжает стремительно дешеветь. По данным аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел», в мае-июле 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке снизилась на 1,7% (до 39 тыс. 822 руб. за кв. м.). Показатель падает во всех без исключения сегментах. Однокомнатные квартиры за последние три месяца подешевели на 2,2%, двухкомнатные — на 1,2%, трехкомнатные — на 4,1%. Эксперты связывают это со сложной экономической ситуацией в отдельных свердловских муниципалитетах, где отмечается чувствительное снижение реальных доходов населения, обусловленное тяжелым финансовым положением градообразующих предприятий.Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин сообщил, что в мае-июле 2017 года отрицательная динамика цен наблюдалась практически во всех свердловских муниципалитетах. Наиболее глубокое снижение было зафиксировано в Невьянске (минус 6,7%), Каменске-Уральском (минус 5,9%), Сысерти (минус 5,6%), Белоярском (минус 5,1%), Дегтярске (минус 4,6%), Патрушах (минус 4,6%), Косулино (минус 3,8%), Среднеуральске (минус 3,4%).Стоимость жилья в малых городах Свердловской области непрерывно снижается несколько лет подряд. За последний год (с июля 2016 года) средняя цена предложения сократилась на 5,2%.«Сильнее всего жилье подешевело в Невьянске (минус 20,4%), Белоярском (минус 17,3%), Асбесте (минус 13%) и в Каменске-Уральском (минус 10,7%). В целом по рынку за последний год однокомнатные квартиры стали дешевле на 5,2%, двухкомнатные — на 5,8%, трехкомнатные — на 8%», — рассказал Сергей Меньшенин.По его словам, вторичный рынок жилья малых городов Свердловской области можно условно разделить на две категории. Первая — города-спутники Екатеринбурга (Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Арамиль). Здесь ситуация относительно стабильная. Вторая категория — муниципалитеты, которые расположены вдали от уральской столицы. В этих городах ситуация на рынке жилья, как правило, заметно сложнее. Очевидно, что платежеспособный спрос здесь упал глубже, чем в Екатеринбурге. Поэтому снижение цен оказалось более чувствительным.Отметим, что в мае-июле 2017 года вторичное жилье в Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), подешевело на 0,7%, с июля 2016 года — на 3,1%. В последнее время падение цен остановилось. В июле 2017 года жилье в областном центре стало дороже на 0,1%.Практически во всех малых городах квартиры на «вторичке» дешевеют быстрее, чем в Екатеринбурге. К примеру, в Асбесте стоимость жилья за последние три месяца упала на 3,1%, за год — на 13%. В Полевском на 1,9% и 7,3% соответственно. В Каменске-Уральском эти показатели составляют 5,9% и 10,7%.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков заявил, что в каждом свердловском муниципалитете ситуация на рынке жилья разная.«Екатеринбург — это город, где достаточно развит сегмент новостроек. В других городах основной объем предложения сосредоточен на вторичном рынке. Жилой фонд Екатеринбурга в последние годы кардинально обновился. Соответственно, в областном центре на «вторичке» достаточно много нового жилья. Тот же Каменск-Уральский этим похвастаться не может. Очевидно, что в каждом городе есть своя специфика. Ситуация в Каменске-Уральском может в разы отличаться от той, которая наблюдается в Нижнем Тагиле или в более мелких муниципалитетах. Рынок недвижимости везде носит локальный характер. Он завязан на экономику конкретного города. Поэтому где-то падение спроса было более глубоким, чем в Екатеринбурге, где-то оно было сопоставимым», — сообщил Михаил Хорьков.Соответственно, наиболее острая ситуация на вторичном рынке жилья сложилась в малых городах Свердловской области с депрессивной экономикой. Именно в них заметно снизились доходы населения и вырос уровень безработицы. Большинство горожан не имеют никаких возможностей купить новую квартиру или отказываются от приобретения недвижимости из-за неуверенности в завтрашнем дне.