Новости дня
В 2016 году выручка «Ашана» в РФ впервые сократилась на 3,2%
28 июль 2017 (14:16)
УрБК, Москва, 28.07.2017. В 2016 году выручка ООО «Ашан» сократилась на 3,2% до 333,1 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что выручка крупнейшего в России иностранного ритейлера снизилась впервые с момента выхода компании на российский рынок. Причиной этого явилась стагнация в сегменте гипермаркетов.
По данным Росстата, в целом в 2016 году отечественный рынок розничной торговли сократился на 5,2%.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, гипермаркеты формата «Ашан» в кризис теряют часть покупателей, которые переключаются на магазины «у дома».
Отмечается, что выручка крупнейшего в России иностранного ритейлера снизилась впервые с момента выхода компании на российский рынок. Причиной этого явилась стагнация в сегменте гипермаркетов.
По данным Росстата, в целом в 2016 году отечественный рынок розничной торговли сократился на 5,2%.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, гипермаркеты формата «Ашан» в кризис теряют часть покупателей, которые переключаются на магазины «у дома».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I полугодии 2017 года чистая прибыль «Магнита» снизилась на 20,3%
- В I полугодии 2017 года чистая прибыль «Магнита» снизилась на 20,3%
- Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%
- Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%
- В 2015 году прибыль «М.Видео» по МСФО сократилась в 1,8 раза
Loading...