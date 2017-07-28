Новости дня

В 2016 году выручка «Ашана» в РФ впервые сократилась на 3,2%

УрБК, Москва, 28.07.2017. В 2016 году выручка ООО «Ашан» сократилась на 3,2% до 333,1 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что выручка крупнейшего в России иностранного ритейлера снизилась впервые с момента выхода компании на российский рынок. Причиной этого явилась стагнация в сегменте гипермаркетов.



По данным Росстата, в целом в 2016 году отечественный рынок розничной торговли сократился на 5,2%.



Как отмечают аналитики Sberbank CIB, гипермаркеты формата «Ашан» в кризис теряют часть покупателей, которые переключаются на магазины «у дома».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: