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Центробанк в 2017 году шесть раз сообщал Генпрокуратуре о выводе активов «Югрой»

УрБК, Москва, 28.07.2017. Банк России в 2017 году шесть раз сообщал в Генеральную прокуратуру о выводе активов из банка «Югра», а также информировал Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о совершении банком сомнительных транзитных операций. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление ЦБ.



«В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», — заявляет ЦБ.



Напомним, что сегодня утром Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Югры», заявив, что бизнес-модель кредитной организации основывалась на финансировании проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц.



Регулятор заявил, что адекватные резервы «Югра» не создавала, и обследование финансового положения компании показало полную утрату собственных средств (капитала). ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение «Югрой» введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов.



По данным БИР Аналитик, банк «Югра» на 1 июня текущего года занимал 22 место в банковской системе РФ с активами в размере 323,5 млрд руб., собственные средства — 50,2 млрд руб., вклады населения — 173 млрд руб.

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