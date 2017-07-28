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За I полугодие госдолг Свердловской области сократился на 15,2 млрд руб.

УрБК, Москва, 28.07.2017. За I полугодие 2017 года долг Свердловской области перед федеральным бюджетом сократился на 15,2 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Рейтинг» со ссылкой на данные Минфина РФ.



Отмечается, что за полгода суммарный объем госдолга регионов РФ снизился на 5% и составил 2,2 трлн руб., причем именно Свердловская область внесла наиболее заметный вклад в его сокращение (-15,2 млрд руб.)



Далее по сумме снижение госдолга следует Москва (-14,1 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (-13,7 млрд руб.).



По данным Минфина, более половины суммарного государственного долга приходится всего на 18 российских регионов. Самый высокий объем задолженности регистрируется у Краснодарского края, на 1 июля 2017 года регион должен федеральному бюджету 143,3 млрд руб. Далее следует Красноярский край, чей госдолг вырос за полгода на 4,1% до 99,9 млрд руб. Госдолг свыше 90 млрд руб. также наблюдается в Республике Татарстан (93,5 млрд руб.) и в Московской области (92,1 млрд руб.). Задолженность этих четырех субъектов РФ составляет почти 20% от суммарного долга всех регионов.

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