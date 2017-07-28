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В I полугодии специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 22,8 тонны мясной продукции

УрБК, Москва, 28.07.2017. За шесть месяцев 2017 года специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 22,8 т мясной продукции за несоответствие показателям качества и безопасности, следует из данных надзорного ведомства.



Отмечается, что сотрудники службы проверили около 16 тыс. производителей и реализаторов мясной продукции, а также исследовали более 85 тыс. проб мяса и мясных изделий.



Установлено, что в последние годы снижается доля мясных продуктов, не соответствующих требованиям по показателям безопасности.



Так, по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозоамины) удельный вес некачественных проб в последние годы cоставляет менее 1%, а за 1 полугодие 2017 года — 0,01%.



По микробиологическим показателям (наличие кишечной палочки, патогенных микроорганизмов) доля неудовлетворительных проб сократилась с 3,8% в 2016 году до 3,6% в 2017.



За I полугодие 2017 года по физико-химическим показателям (пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли) не соответствует нормативным требованиям 2,3% мясной продукции. В 2016 году значение составляло 2,5%, а в 2015 — 2,7%.



Также на низком уровне остается доля мясной продукции, не соответствующая гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков. В 2015, 2016 и I полугодии 2017 года показатель равнялся 0,2%.

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