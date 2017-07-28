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С Ростелекома взыщут 100 тыс. руб. за открытый люк в Екатеринбурге
28 июль 2017 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. В Екатеринбурге в суд направлен иск о взыскании с ПАО «Ростелеком» 100 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за падения ребенка в люк колодца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что 10 июля 2017 года 8-летний ребенок упал в открытый люк колодца напротив дома № 81 по проспекту Космонавтов. Ребенка спасли прохожие.
Люк был открыт для доступа к кабельной канализации, находящейся в собственности ПАО «Ростелеком». Как собственник имущества общество не предприняло все необходимые меры по обеспечению безопасности кабельного колодца, нарушив статью 210 ГК РФ, а также руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. Компания не оборудовала крышки люков, которые исключали бы их произвольное открытие или хищение.
Прокуратура Орджоникидзевского района внесла в адрес руководителя ПАО «Ростелеком» представление об устранении выявленных нарушений, а также направила в суд исковое заявление о взыскании с компании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.
Установлено, что 10 июля 2017 года 8-летний ребенок упал в открытый люк колодца напротив дома № 81 по проспекту Космонавтов. Ребенка спасли прохожие.
Люк был открыт для доступа к кабельной канализации, находящейся в собственности ПАО «Ростелеком». Как собственник имущества общество не предприняло все необходимые меры по обеспечению безопасности кабельного колодца, нарушив статью 210 ГК РФ, а также руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. Компания не оборудовала крышки люков, которые исключали бы их произвольное открытие или хищение.
Прокуратура Орджоникидзевского района внесла в адрес руководителя ПАО «Ростелеком» представление об устранении выявленных нарушений, а также направила в суд исковое заявление о взыскании с компании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.
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