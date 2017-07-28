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ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

УрБК, Москва, 28.07.2017. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.



Генпрокуратура РФ потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка «Югра». Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка «Югра» Дмитрию Онегину.

Тем не менее выбранные банки-агенты 20 июля начали выплаты вкладчикам «Югры». Выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации ЦБ, объем вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.



В начале этой недели представители банка «Югра» обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к Банку России, в котором требовали признать решения и действия регулятора незаконными. Суд назначил рассмотрение на 15 августа 2017 года.

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