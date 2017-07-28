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ЦБ отозвал у «Росгосстрах-Медицины» лицензию на добровольное личное страхование

УрБК, Москва, 28.07.2017. Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у страховой компании «Росгосстрах-Медицина». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Отозвать лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Медицина». Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — говорится в сообщении.



Напомним, страховая компания «РГС-Медицина» (входит в «Росгосстрах») ведет свою деятельность с 2002 года. Помимо отозванной лицензии на добровольное личное страхование, имеет лицензию на обязательное медицинское страхование.

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