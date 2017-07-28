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В Москве может появиться стена памяти Честера Беннингтона

28 июль 2017 (11:55)

Фанаты американской рок-группы Linkin Park хотят создать в Москве стену памяти скончавшегося вокалиста Честера Беннингтона, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на фан-сообщество группы.

«Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи. Планируется на одной из уличных стен Москвы разместить гигантский арт, посвященный Честеру. Сейчас собираются предложения о месте», — заявил представитель группы.

Отмечается, что создание граффити будет предварительно согласовано с администрацией района и округа по месту его размещения.

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