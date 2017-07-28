Дайджест
В Москве может появиться стена памяти Честера Беннингтона
28 июль 2017 (11:55)
Фанаты американской рок-группы Linkin Park хотят создать в Москве стену памяти скончавшегося вокалиста Честера Беннингтона, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на фан-сообщество группы.
«Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи. Планируется на одной из уличных стен Москвы разместить гигантский арт, посвященный Честеру. Сейчас собираются предложения о месте», — заявил представитель группы.
Отмечается, что создание граффити будет предварительно согласовано с администрацией района и округа по месту его размещения.
«Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи. Планируется на одной из уличных стен Москвы разместить гигантский арт, посвященный Честеру. Сейчас собираются предложения о месте», — заявил представитель группы.
Отмечается, что создание граффити будет предварительно согласовано с администрацией района и округа по месту его размещения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «Мотив» предлагает установить песни солиста группы «Кино» Виктора Цоя «Вместо гудков»
- В Екатеринбурге появится стена памяти Виктора Цоя
- В Москве состоялся концерт Linkin Park при поддержке Chevrolet
- Linkin Park выступит в Москве бесплатно
- Московские власти обсудят судьбу Стены Цоя с фанатами
Loading...