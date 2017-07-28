Дайджест

В Абхазии разбился легкомоторный самолет

28 июль 2017 (11:55)

В результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазском городе Пицунда погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В посольстве России в Абхазии агентству сообщили, что все погибшие — граждане РФ.

«Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — уточнил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

В управлении внутренних дел по Гагрскому району Абхазии указали, что пилот, скорее всего, работал в республике по найму.

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