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Российский пловец установил рекорд ЧМ

Российский пловец Антон Чупков вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта. Об этом сообщает «Советский спорт».



Россиянин показал лучшее время на дистанции 200 метров брассом, проплыв за 2 минуты, 07,14 секунды. Этот результат является одновременно рекордом чемпионатов мира, чемпионатов Европы и России.



В финальном заплыве также примет участие другой россиянин Илья Хоменко, финишировавший третьим в полуфинале (2.08,58).



На дистанции 200 метров брассом также вышла в финал россиянка Юлия Ефимова, показавшая лучший результат на турнире — 2 минуты 21,49 секунды.

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