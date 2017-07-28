Дайджест
Саакашвили пригрозил свергнуть решим Порошенко
28 июль 2017 (11:54)
Президент Украины Петр Порошенко может «не дотянуть» до следующих выборов главы государства, а будет сметен волной народного гнева. Таким образом на своей странице в соцсети бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал лишение его украинского гражданства, передает портал «Лента.ру».
«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.
Он добавил, что Порошенко «переступил черту».
«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.
Он добавил, что Порошенко «переступил черту».
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