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Саакашвили пригрозил свергнуть решим Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко может «не дотянуть» до следующих выборов главы государства, а будет сметен волной народного гнева. Таким образом на своей странице в соцсети бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал лишение его украинского гражданства, передает портал «Лента.ру».



«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться «дотянуть» до выборов, то теперь они вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.



Он добавил, что Порошенко «переступил черту».

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