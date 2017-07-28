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Транспортная прокуратура обнаружила нарушения в госзакупках Уральской базы авиационной охраны лесов

28 июль 2017 (11:49)

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Прокуратура обнаружила нарушения закона о закупках в госконтрактах ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов».

По данным Свердловской транспортной прокуратуры, в ряде случаев сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов не указывали в документации к закупке необходимые к участникам требования (наличие сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ), нарушали порядок ведения реестра контрактов и сроки размещения в единой информационной системе отчетов об исполнении госконтрактов.

В связи с этим в отношении заместителя директора полетной службы было возбуждено административное дело по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ «Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». По итогам его рассмотрения Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области оштрафовало виновника.

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