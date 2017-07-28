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ЦБ: За I квартал с корпоративных карт было снято почти 35 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.07.2017. По данным ЦБ, за I квартал этого года по корпоративным картам совершено операций на 533,9 млрд руб., из них 349 млрд, или 65,4%, — снятие наличных. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованное в «Вестнике Банка России».



Годом ранее оборот был 446 млрд руб., из них наличными сняли 60,6%.



По данным регулятора, увеличиваются именно сомнительные наличные операции с корпоративными картами, оговорившись, что пока эта проблема для регулятора не критична. В июне Д. Скобелкин заявлял, что за I квартал через корпоративные карты обналичено 42 млрд руб.



Причину ЦБ видит в том, что банки — эмитенты карт формально подходят к управлению рисками легализации таких доходов. Банки недооценивают эти риски и игнорируют рекомендации регулятора, пишет Д. Скобелкин, напоминая о рекомендации ЦБ устанавливать для юрлиц и ИП лимит снятия денег с корпоративных карт — 100 тыс. руб. за операционный день.



Другое дело, что компании находят способы обходить эти ограничения, утверждает предправления банка из топ-100.



«Схема работает примерно так: регистрируется компания с несколькими десятками сотрудников, каждый из которых получает по корпоративной карте, привязанной к общему счету. Дальше «руководитель» переводит каждому из «сотрудников» сумму в пределах лимитов, и те уже снимают их со своих карт. Все карты компании привязаны к одному счету, она их собственник, и может выдать сотрудникам в командировку, на хозяйственные, представительские или другие расходы. Каждый третий новый клиент через 2-3 месяца бывает замечен в сомнительном снятии наличных, рассказывает топ-менеджер крупного банка. По его словам, банки пристально за такими операциями следят, но отличить честного клиента от мошенника сложно, «зачастую это на уровне ощущений соответствующих служб банка», — считает собеседник издания.



Часто банки выставляют тарифы, невыгодные нечистым на руку клиентам. Четверть нарушений банков приходится на обналичивание денег гособоронзаказа.

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