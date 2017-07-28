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Минкомсвязь: Отмена внутрисетевого роуминга в РФ может поднять цены для всех абонентов

УрБК, Москва, 28.07.2017. Выравнивание цен на роуминг в России может привести к росту сотовых тарифов для всех абонентов. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова.



«Мы анализировали статистику, по нашим оценкам, 90% абонентов на самом деле живут и работают внутри одного региона и не перемещаются. У них нет проблем с дополнительными наценками в случае междугородних, международных поездок или дополнительных разговоров. Затраты с 10% населения придется переложить на всех», — сказал Н. Никифоров.



Министр пояснил, что наценки операторов связаны с исторически сложившейся системой связи.



«Операторы ввели наценки не потому, что они пытаются больше заработать, а потому, что в каждом регионе они должны были осуществлять зоновый переход подключения. Это не операторы придумали, так была нормативная база выстроена», — отметил он.



Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи (это «ВымпелКом» с брендом «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2) по выравниванию тарифов во внутрисетевом роуминге и требует изменить их в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.



Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

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