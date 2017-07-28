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НАФИ: Почти треть россиян пользуются безналичными платежами

УрБК, Москва, 28.07.2017. С 2015 года почти вдвое выросла доля россиян, в повседневной жизни осуществляющих безналичную оплату товаров и услуг: в 2015 году чаще или всегда проводили оплату безналичным способом 16%, а в 2017 — 28% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



Три четверти россиян (75%) являются держателями банковских карт. За последние два года доля пользователей практически не меняется (71% в 2015-м). Еще 6% планируют оформить карту. Не имеют таких планов 18% (в 2015 году — 23%).



Наибольшая доля имеющих карту — среди 25-44-летних (83-85%), а также среди имеющих высшее образование (88% против 69% среди тех, у кого нет высшего образования) и жителей обеих столиц (86%).



Наибольшая доля предпочитающих безналичные платежи — в Москве и Санкт-Петербурге (37%), в группе 25-34-летних (39%), а также среди имеющих высшее образование (39%).



«Действительно, рынок банковских услуг, начиная с 2015 года, практически не растет, и дальнейшее его развитие будет происходить за счет переключения потребителей на дистанционные каналы и расширения возрастных рамок целевой аудитории, которая еще не вовлечена в финансовые услуги. Средства безналичных платежей — это своего рода мостик при переходе к дистанционным каналам», — говорит руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Точилинская.



Также очень популярным в последнее время стал безналичный перевод с карты на карту. Еще одна причина увеличения доли безналичных платежей — распространение технической возможности по приему пластиковых карт — рост пользования эквайрингом (оборудование для приема карт) среди представителей малого бизнеса растет в последние годы.

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