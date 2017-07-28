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ЛТЗ поставил Магнитогорскому металлургическому комбинату тепловозы ТЭМ9

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. В конце июля 2017 года Людиновский тепловозостроительный завод, (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ) завершил поставку трех современных маневровых тепловозов с электропередачей серии ТЭМ9. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Соответствующий контракт на производство локомотивов этой серии между СТМ и ММК был заключен в марте текущего года. Таким образом, в локомотивном парке ММК теперь будет работать 13 тепловозов серии ТЭМ9 и 50 локомотивов серии ТГМ6, которые были изготовлены Людиновским тепловозостроительным заводом.



Напомним, маневровый локомотив средней мощности ТЭМ9 был разработан инжиниринговым подразделением холдинга СТМ — «Центром инновационного развития» в 2008 году, в котором были внедрены самые передовые технические решения. В производстве тепловоза ТЭМ9 использован современный принцип модульной сборки, что существенно улучшило условия эксплуатации и технического обслуживания локомотива.



Четырехосный маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ9 оснащен электрической передачей переменно-постоянного тока с индивидуальным приводом колесных пар и дизель-генератором ДГ-880Л производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ, входит в холдинг СТМ) мощностью 1 200 л.с. с улучшенными эксплуатационными и экологическими показателями (топливная экономичность, пусковые свойства, гидравлическая плотность всех систем двигателя), что позволяет эксплуатировать тепловоз в различных климатических зонах (от+40∨dm;С до -40∨dm;С).



За счет четырехосной конструкции был значительно снижен вес локомотива. Это обеспечивает ему повышенную маневренность и меньшую нагрузку на пути. Тепловоз обладает способностью проходить кривые малых радиусов, что немаловажно для работы на подъездных путях РЖД и промышленных предприятий. На локомотиве установлены микропроцессорные системы контроля, управления и диагностики, кабина машиниста разработана с учетом действующих требований по безопасности и эргономичности.



Эксплуатационные возможности маневрового тепловоза ТЭМ9 уже по достоинству оценили железнодорожники крупных промышленных предприятий, так как использование этих машин позволяет с наибольшей эффективностью организовать там перевозочные процессы. Всего с момента разработки и начала серийного выпуска на ЛТЗ было изготовлено и поставлено 56 тепловозов этой серии.



Локомотив ТЭМ9 имеет сертификат, разрешающий его работу и на путях общего пользования, на сортировочных станциях, что открывает большие перспективы для его применения в инфраструктуре РЖД.

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