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Росздравнадзор во II квартале выявил более 1 тыс. нарушений правил хранения лекарств

УрБК, Москва, 28.07.2017. Во II квартале 2017 года Росздравнадзор выявил свыше 1 тыс. нарушений правил хранения лекарств, в том числе в аптеках и медицинских учреждениях. Об этом сообщила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Ирина Крупнова, передает «Прайм».



«Пока снижения числа правонарушений в области обращения лекарственных препаратов мы не наблюдаем, наоборот, даже небольшой, но рост организаций, которые мы выявляем и привлекаем к административной ответственности. Но практика в то же время показывает, что если в учреждении создана система обеспечения качества, то нарушения там не выявляются», — заявила И. Крупнова.



Во II квартале 2017 года Росздравнадзор проверил 847 юридических лиц, основные нарушение связаны с нарушением температуры хранения лекарств, часто не соблюдаются правила отпуска — препараты отпускают без рецептов, а также выявлено использование препаратов с истекшим сроком годности.

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