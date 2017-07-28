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Росздравнадзор во II квартале выявил более 1 тыс. нарушений правил хранения лекарств
28 июль 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 28.07.2017. Во II квартале 2017 года Росздравнадзор выявил свыше 1 тыс. нарушений правил хранения лекарств, в том числе в аптеках и медицинских учреждениях. Об этом сообщила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Ирина Крупнова, передает «Прайм».
«Пока снижения числа правонарушений в области обращения лекарственных препаратов мы не наблюдаем, наоборот, даже небольшой, но рост организаций, которые мы выявляем и привлекаем к административной ответственности. Но практика в то же время показывает, что если в учреждении создана система обеспечения качества, то нарушения там не выявляются», — заявила И. Крупнова.
Во II квартале 2017 года Росздравнадзор проверил 847 юридических лиц, основные нарушение связаны с нарушением температуры хранения лекарств, часто не соблюдаются правила отпуска — препараты отпускают без рецептов, а также выявлено использование препаратов с истекшим сроком годности.
«Пока снижения числа правонарушений в области обращения лекарственных препаратов мы не наблюдаем, наоборот, даже небольшой, но рост организаций, которые мы выявляем и привлекаем к административной ответственности. Но практика в то же время показывает, что если в учреждении создана система обеспечения качества, то нарушения там не выявляются», — заявила И. Крупнова.
Во II квартале 2017 года Росздравнадзор проверил 847 юридических лиц, основные нарушение связаны с нарушением температуры хранения лекарств, часто не соблюдаются правила отпуска — препараты отпускают без рецептов, а также выявлено использование препаратов с истекшим сроком годности.
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