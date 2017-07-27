Новости дня
ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты
27 июль 2017 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Объем инвестиций компании в проект составит более 460 млн руб.
«Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка», — отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко.
Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.
«Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала», — говорится в сообщении.
Объем инвестиций компании в проект составит более 460 млн руб.
«Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка», — отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко.
Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.
«Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На шахте ЕВРАЗа в Кемеровской области побывал «экологический десант»
- Инвестсовет при губернаторе Свердловской области одобрил строительство новой доменной печи на ЕВРАЗ НТМК
- На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию две газопылеулавливающие установки
- ЕВРАЗ направил 1,2 млрд рублей на экологические программы НТМК и КГОК
- До конца 2016 года в Екатеринбурге сдадут в эксплуатацию очистные сооружения на улице Крылова
Loading...