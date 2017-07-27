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ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Объем инвестиций компании в проект составит более 460 млн руб.



«Современные очистные сооружения будут построены в рамках проекта реконструкции Шерегешского рудника, который позволит не только увеличить добычу сырой руды, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря проекту улучшится качество воды в реке Большой Унзас, а это главная водная артерия поселка», — отметил управляющий директор Евразруды Владимир Мельниченко.



Завершить строительство и запустить первую очередь очистных сооружений в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. Ввод в строй нового оборудования даст возможность значительно повысить степень очистки шахтных вод по твердым веществам и нефтепродуктам.



«Проект предполагает очищение шахтных вод путем отстаивания и очистки специальными реагентами. В настоящее время выполняются земельные работы по подготовке котлованов и коммуникаций для пруда-отстойника, также будут построены две насосные станции, реагентное отделение для механической и химической очистки, трансформаторная подстанция, внутренние и внешние сети трубопроводов, здание для обогрева персонала», — говорится в сообщении.

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