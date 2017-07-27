Новости дня
В России ужесточили ответственность за нелегальный оборот алкоголя
27 июль 2017 (17:31)
УрБК, Москва, 27.07.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в УК РФ об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает «Российская газета».
Уголовный кодекс дополнили двумя новыми статьями. По статье «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» вводится штраф в размере от 2 до 3 млн руб. Также виновного по этой статье могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы сроком до 3 лет.
Если преступление совершила группа лиц, либо ущерб причинен в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.), то штраф может составить до 4 млн руб., а лишение свободы — до 5 лет.
Второе нововведение УК — статья «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» — за неоднократное совершение преступления устанавливает штраф в размере от 50 до 80 тыс. руб. либо наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.
Сбыт и использование поддельных акцизных марок или знаков соответствия карается штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб.
Штраф от 500 до 800 тыс. руб. устанавливается в том случае, если использование поддельных марок привело к крупному ущербу, повлекло извлечение дохода в крупном размере, либо если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, за подделку акцизных марок виновного могут лишить свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.
Уголовный кодекс дополнили двумя новыми статьями. По статье «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» вводится штраф в размере от 2 до 3 млн руб. Также виновного по этой статье могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы сроком до 3 лет.
Если преступление совершила группа лиц, либо ущерб причинен в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.), то штраф может составить до 4 млн руб., а лишение свободы — до 5 лет.
Второе нововведение УК — статья «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» — за неоднократное совершение преступления устанавливает штраф в размере от 50 до 80 тыс. руб. либо наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.
Сбыт и использование поддельных акцизных марок или знаков соответствия карается штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб.
Штраф от 500 до 800 тыс. руб. устанавливается в том случае, если использование поддельных марок привело к крупному ущербу, повлекло извлечение дохода в крупном размере, либо если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, за подделку акцизных марок виновного могут лишить свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума РФ приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных акцизных марок
- В России могут запретить «сухой» алкоголь
- За подделку акцизных марок на спиртное будут сажать на 12 лет
- Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий стократный штраф за взятки
Loading...