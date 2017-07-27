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Количество исков по трудовым спорам в судах Свердловской области выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В I полугодии 2017 года суды Свердловской области рассмотрели 2 тыс. 642 гражданских дела по трудовым спорам, это на 15% больше, чем годом ранее.



Как сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда, половину исков составляют требования о взыскании заработной платы.



Количество рассмотренных дел о защите социально значимых прав граждан выросло в годовом выражении на 87%, до 3,5 тыс. На четверть выросло число дел по жилищным спорам и составило около 5,2 тыс. Почти в 1,5 раза — до 438 — увеличилось количество дел о выселении.



На 5,8% выросло количество пенсионных споров: в I полугодии 2017 года суды рассмотрели в этой категории почти 1,3 тыс. дел, годом ранее — 1 тыс. 221 дело.



«Традиционно большую долю дел составляют дела о защите прав потребителей, дела по спорам с финансовыми и кредитными учреждениями, по страховым спорам», — отмечают в пресс-службе Свердловского облсуда.



Всего за I полугодие 2017 года судьи региона рассмотрели свыше 228 тыс. гражданских дел.

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