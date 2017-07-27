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В Москве задержали банду торговцев оружием

В Москве пресечена деятельность группы неонацистов, изготавливавшей и продававшей оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.



«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», — говорится в сообщении.



Группа была задержана 25-26 июля в ходе спецопераций в Москве и Подмосковье, передает портал «Лента.ру».



В ходе обысков изъят пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, револьверы системы Нагана). Также обнаружены ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, три килограмма тротила, 1,5 тысячи патронов и значительное количество деталей оружия, в том числе предназначенных для переделки.

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