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Мадуро призвал США прекратить агрессию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти США прекратить агрессию в отношении страны. Об этом он сказал в интервью RT.



«Будучи президентом, обращаюсь к нему, к президенту США Дональду Трампу: остановите агрессию в отношении Венесуэлы. Венесуэла — это фундаментальная база стабильности всего Карибского региона и Латинской Америки», — сказал Мадуро.



Глава государства также пригрозил, что если страна будет разделена, то народ Венесуэлы «будет готов пересечь границу».

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