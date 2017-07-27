Дайджест
Мадуро призвал США прекратить агрессию
27 июль 2017 (17:09)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти США прекратить агрессию в отношении страны. Об этом он сказал в интервью RT.
«Будучи президентом, обращаюсь к нему, к президенту США Дональду Трампу: остановите агрессию в отношении Венесуэлы. Венесуэла — это фундаментальная база стабильности всего Карибского региона и Латинской Америки», — сказал Мадуро.
Глава государства также пригрозил, что если страна будет разделена, то народ Венесуэлы «будет готов пересечь границу».
«Будучи президентом, обращаюсь к нему, к президенту США Дональду Трампу: остановите агрессию в отношении Венесуэлы. Венесуэла — это фундаментальная база стабильности всего Карибского региона и Латинской Америки», — сказал Мадуро.
Глава государства также пригрозил, что если страна будет разделена, то народ Венесуэлы «будет готов пересечь границу».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мадуро назвал Путина лидером новой исторической эпохи
- Путин подарил президенту Венесуэлы копию клинка Симона Боливара
- Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в развязывании бактериологической войны
- Президент Венесуэлы решил выслать из страны трех дипломатов США
- Президент Венесуэлы передал часть своих полномочий вице-президенту
Loading...