Дайджест

Мадуро призвал США прекратить агрессию

27 июль 2017 (17:09)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти США прекратить агрессию в отношении страны. Об этом он сказал в интервью RT.

«Будучи президентом, обращаюсь к нему, к президенту США Дональду Трампу: остановите агрессию в отношении Венесуэлы. Венесуэла — это фундаментальная база стабильности всего Карибского региона и Латинской Америки», — сказал Мадуро.

Глава государства также пригрозил, что если страна будет разделена, то народ Венесуэлы «будет готов пересечь границу».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...