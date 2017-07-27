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Россия направила в Донбасс 67-й гуманитарный конвой
27 июль 2017 (17:09)
В Донбасс отправлена 67-я с августа 2014 года автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей», — сообщили в ведомстве.
Грузовые автомобили везут около 600 т. гумпомощи. В нее вошли детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, а также художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.
«Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей», — сообщили в ведомстве.
Грузовые автомобили везут около 600 т. гумпомощи. В нее вошли детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, а также художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.
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