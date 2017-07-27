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Австрия исключила вступление Турции в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция «никогда не вступит» в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает портал «Газета.ру».



«Европа никогда не сможет переварить вступление Турции в ЕС хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?» — сказал Керн.



По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС. Керн добавил, что в вопросах нарушения прав человека Турция «перешла все красные линии».

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