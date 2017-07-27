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Группа ЧТПЗ и ЮУрГУ подписали дорожную карту по взаимодействию
27 июль 2017 (16:57)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. На Челябинском трубопрокатном заводе группа ЧТПЗ и Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета подписали дорожную карту по взаимодействию на 2017-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Отмечается, что взаимодействие предприятия с вузом будет развиваться в нескольких направлениях: наукоемкая работа, совместное совершенствование технологий, работы со студентами и реализация программы «Стажеры» на базе ЧТПЗ, профориентация школьников, а также повышение квалификации белых металлургов на базе вуза.
«На протяжении многих десятилетий Группа ЧТПЗ тесно сотрудничает с Южно-Уральским госуниверситетом, сегодня в рядах белых металлургов более 1 000 выпускников вуза. Дорожная карта позволит более четко выстроить дальнейшее взаимодействие», — говорится в сообщении.
Партнеры уже приступили к реализации программы сотрудничества. Следующая рабочая встреча с подведением итогов проделанной работы состоится в октябре 2017 года.
Отмечается, что взаимодействие предприятия с вузом будет развиваться в нескольких направлениях: наукоемкая работа, совместное совершенствование технологий, работы со студентами и реализация программы «Стажеры» на базе ЧТПЗ, профориентация школьников, а также повышение квалификации белых металлургов на базе вуза.
«На протяжении многих десятилетий Группа ЧТПЗ тесно сотрудничает с Южно-Уральским госуниверситетом, сегодня в рядах белых металлургов более 1 000 выпускников вуза. Дорожная карта позволит более четко выстроить дальнейшее взаимодействие», — говорится в сообщении.
Партнеры уже приступили к реализации программы сотрудничества. Следующая рабочая встреча с подведением итогов проделанной работы состоится в октябре 2017 года.
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