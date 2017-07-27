Новости дня

Группа ЧТПЗ и ЮУрГУ подписали дорожную карту по взаимодействию

27 июль 2017 (16:57)

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. На Челябинском трубопрокатном заводе группа ЧТПЗ и Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета подписали дорожную карту по взаимодействию на 2017-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

Отмечается, что взаимодействие предприятия с вузом будет развиваться в нескольких направлениях: наукоемкая работа, совместное совершенствование технологий, работы со студентами и реализация программы «Стажеры» на базе ЧТПЗ, профориентация школьников, а также повышение квалификации белых металлургов на базе вуза.

«На протяжении многих десятилетий Группа ЧТПЗ тесно сотрудничает с Южно-Уральским госуниверситетом, сегодня в рядах белых металлургов более 1 000 выпускников вуза. Дорожная карта позволит более четко выстроить дальнейшее взаимодействие», — говорится в сообщении.

Партнеры уже приступили к реализации программы сотрудничества. Следующая рабочая встреча с подведением итогов проделанной работы состоится в октябре 2017 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...