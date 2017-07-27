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Почти 50% уголовных дел в судах Свердловской области связано с хищениями

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В I полугодии 2017 года почти каждое второе уголовное дело, рассмотренное в судах Свердловской области, оказалось о хищениях. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«Почти каждое второе рассматриваемое судьями уголовное дело — это дело о хищении, каждое четвертое дело — о незаконном обороте наркотиков, каждое десятое — о преступлении против жизни и здоровья», — отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.



Всего за I полугодие 2017 года судьи региона рассмотрели свыше 14,6 тыс. уголовных дел. Как отмечают в облсуде, количество дел сохранилось примерно на уровне 2013-2014 годов, рост составил всего 2%. Более половины рассмотренных дел (56%) — это дела о преступлениях небольшой и средней тяжести. Дела о тяжких преступлениях составили 33% от общего количества уголовных дел, об особо тяжких — 11%.



Больше половины дел (59%) судьи рассмотрели в особом порядке, по 10% из них производство прекращено. Практически все уголовные дела рассмотрены в установленные сроки.

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